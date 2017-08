GTL, milieuwonder of indianenverhaal?

Sneek – Sinds een paar weken is het onder andere bij het Texaco tankstation van Veenema olie aan de Oppenhuizerweg in Sneek verkrijgbaar, alsmede (voor de watersport) op de Oude Oppenhuizerweg langs de Houkesloot. We hebben het over GTL oftewel Gas To Liquid, een milieuvriendelijke vervanger voor de conventionele diesel.

GTL is gemaakt van aardgas en kan worden gebruikt als vervanger van diesel. Met dien verstande dat GTL, in tegenstelling tot diesel, géén aromaten en géén zwavel bevat. GTL verbrandt efficiënter dan gewone diesel en de uitstoot van schadelijke stoffen (o.a. stikstofoxiden, fijnstof en roet) is minimaal. Het bevat nagenoeg geen zwavel (de boosdoener die zure regen veroorzaakt), waardoor voertuigen die op GTL rijden niet langer in de cabine of in hun slipstream een ‘bedorven eierenlucht’ hebben hangen. Ook is de verbranding van GTL veel schoner. Dat betekent dat motorcomponenten zoals kleppen, injectoren en cilinders minder last hebben van vervuiling en minder verkolen. Gevolg: minder motorslijtage, minder onderhoudsbeurten, daardoor minder onderhoudskosten en een langere levensduur van de motor.

Een vraag die telkens weer terug komt is de volgend: Kun je GTL tanken terwijl er nog een rest conventionele diesel in je tank aanwezig is, of moet je eerst je hele tank leeg rijden/varen? Alhoewel daar door de Sneker leverancier niet met een keihard ‘JA’ op wordt geantwoord, is het wel in de folder tussen de regels door te lezen: vermenging van conventionele diesel met GTL geeft al een aanzienlijk milieu-effect te zien. De motor brandt schoner en loopt rustiger.

Watersport

GTL is ook voor schepen te tanken bij het tankstation van de Skipswinkel aan de Houkesloot. Het is iets duurder dan gewone diesel maar heeft met name voor de watersport het hele grote voordeel dat het niet stinkt. Haal maar eens een dweil uit de bakskist van je boot en houdt die eens even onder je ‘kokkerd’, een penetrante diesellucht komt je tegemoet. Daarnaast is het biologisch afbreekbaar, waardoor de strapatsen met de flesjes afwasmiddel ook uit de wereld zijn wanneer er bij het tanken per ongeluk een ‘flutske’ diesel in het water terecht komt.

Een van de gebruikers van het eerste uur vertelt: “Ik ben inmiddels gebruiker van GTL en kan u als ervaringsdeskundige vertellen dat dit echt een andere brandstof is; mijn auto start sneller, rijdt stiller én heeft meer vermogen. Bovendien realiseer ik een significante brandstofbesparing. Nu nog een ervaringsdeskundige die het in zijn boot gebruikt. Ik moet voor de Sneekweek toch mijn bootje nog aftanken en houdt u op de hoogte.

Binnengekomen reactie van een gebruiker: tip: Dag Wim, Even een reactie op GTL diesel. Ik heb anderhalve week geleden mijn half volle tank met oudere diesel bijgetankt met GTL bij de Skipswinkel. Inmiddels hebben we ruim dertig uren gevaren met dit mengsel en totaal geen probleem ondervonden. Of het zuiniger is of sneller start is mij niet bekend. Wij hebben onze boot pas twee weken, dus geen referentie. Moet wel bij opgemerkt worden dat ik de oude diesel uit voorzorg had aangevuld met Startron om eventuele bacteriën te bestrijden.