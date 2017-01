Sneker wil aangifte tegen wethouder wegens fraude

Sneek – Stojan Bergsma uit Sneek, oud-bewoner van een pand aan de Julianastraat (naast het voormalige bevoorradingspunt van supermarkt Lidl) heeft een brief geschreven aan Burgemeester Hayo Apotheker, waarin hij de burgervader verzoekt bij het OM aangifte doet tegen wethouder Gea Akkerman wegens fraude. De wethouder is niet onder de indruk van de aantijgingen van Bergsma en heeft onlangs in de gemeenteraadsvergadering Klaas Semplonius van Totaal Lokaal, die naar aanleiding van de brieven die Bergsma naar de raadsleden had gestuurd, een aantal vragen stelde. Onderstaand haar betoog.

“Bergsma heeft 2001 een huis gekocht aan de Julianastraat. In 2002 heeft de toenmalige gemeente Sneek vergunning verleend voor uitbreiding van de Lidl. In 2010 heeft Bergsma planschade geclaimd (dat kon ook niet veel eerder gezien jarenlange procedures over de vergunning-verlening). Het planschade-bureau heeft beslist dat Bergsma zijn woning inderdaad 7.000 euro minder waard is geworden. Omdat hij echter zijn huis gekocht heeft, vóór de vergunning-verlening, terwijl bekend was dat deze aanvraag liep, had hij een en ander kunnen voorzien en heeft hij dus geen recht op planschade. Hij krijgt dus niks. Bergsma nam hier geen genoegen mee en is vanwege deze uitspraak naar de rechter gestapt. De rechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld, waarop Bergsma in beroep is gegaan. Op 21 mei volgt de uitspraak.

Tekeningen

Toen hij in beroep wilde gaan, heeft hij de stukken nog een keer opgevraagd. Toen waren de tekeningen inderdaad niet in het archief aanwezig (dat hebben we altijd keurig gemeld, ook de rechtbank wist dit). Dit dossier hebben wij weer aangevuld door kopieën te maken van de bouwvergunning van de Windgroep. Dit is rechtsgeldig.

Nu zegt Bergsma in zijn ‘mitrailleurvuur’ van brieven waarmee hij de raadsleden en de pers bestookt te pas en te onpas dat wij frauderen met tekeningen, bewust liegt over bepaalde gebeurtenissen etc. Wij zijn ook stappen aan het ondernemen om dit te laten stoppen. Het zegt meer over hem dan over ons maar we hoeven niet alles over onze kant te laten gaan. We hebben hem hierover benaderd maar dit blijkt nog niet zo makkelijk. Zijn antwoord was dat als we hem 50.000 euro geven, hij stopt. Dat heb ik donderdag ook in de raad vermeld, dus dat is ‘openbare’ informatie”.

Aldus formeel en in het kort de repliek van wethouder Gea Akkerman-Wielinga op de vragen van Semplonius.